Come investire nell'intelligenza artificiale?

Ogni tanto nel mondo compare un'invenzione che cambia un intero settore, o addirittura il mondo intero, in un breve periodo. La lavorazione dei metalli, il motore a vapore, il motore a combustione interna e Internet, ad esempio, hanno stravolto il nostro stile di vita nel corso degli anni. Attualmente si parla di altri segmenti che potrebbero avere un impatto simile nei prossimi decenni. Uno di questi è l'uso dell'intelligenza artificiale, conosciuta principalmente con l'abbreviazione AI - dall’abbreviazione del termine inglese o IA - dall’italiano.

Il tema dell'uso dell'IA nella vita di tutti i giorni è già discusso da tempo, ma l'uso pratico di questa tecnologia è una aggiunta recente. Questa tecnologia è diventata ampiamente nota solo nel 2022, quando alcuni servizi basati sull'intelligenza artificiale sono stati forniti al pubblico in una forma interessante e facile da utilizzare per l'utente medio. Questa rivoluzione è iniziata con i servizi Stable Diffusion, DALL-E e Midjourney. Essi forniscono immagini sulla base di una descrizione del risultato desiderato da parte degli utenti. In generale, più dati ha a disposizione un servizio, meglio sarà "addestrato" e migliori saranno i risultati che fornirà.

Questi generatori funzionano semplicemente cercando in Internet e combinando i risultati in base alle parole fornite. Quindi non è “intelligenza” nel vero senso della parola, ma piuttosto un modello che prevede ciò che vogliamo vedere in base a ciò che già esiste. Non appena questi servizi sono stati resi disponibili, il dibattito pubblico si è focalizzato sul ruolo che essi possono svolgere nel mondo di oggi. Sono stati menzionati principalmente in relazione ai media, che potrebbero utilizzarli al posto dei database di immagini a pagamento. Ad esempio, nel caso di un giornalista che scrive un articolo sulle automobili che circolano nel centro della città, egli inserirà queste parole nel generatore e creerà immagini illustrative personalizzate per l'argomento in questione. Allo stesso modo, questi generatori possono anche creare immagini per varie campagne di marketing e simili.

Il secondo tipo di utilizzo dell'IA in un contesto più ampio è apparso alla fine dell'anno scorso. ChatGPT, dell'azienda OpenAI, è il tema del momento. Attualmente questo servizio sembra quasi “magia” per molte persone. ChatGPT è una chat a cui puoi porre una domanda o scrivi ciò che vuoi sapere e l'intelligenza artificiale genera una risposta testuale basata su questo. Naturalmente, questa chat funziona meglio se le "parli" in inglese. Ma puoi fargli qualsiasi domanda e la chat risponderà con una precisione relativamente elevata. ChatGPT cerca dati e informazioni su Internet e costruisce risposte attinenti. Più questa chat viene utilizzata, meglio dovrebbe funzionare. Ad esempio, ecco la risposta alla richiesta di scrivere tre frasi su XTB: